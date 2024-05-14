لا تنتظر أحدًا..!

إن تعاطينا مع الأحداث يحدد موقفنا من الحياة، ويصنع الذكريات المميزة.. فمن يلاحظ الموقف ويتفاعل معه هو غالبًا الشخص المؤثر؛ مَن تكون له نظرة، دور، وإضافة في المواقف التي تمر به؛ فتحركه المشاعر والقيم؛ ليقوم بدور ما إيجابي في الحدث.. بينما الغالب يكونون في فئة من لا ينتبه للمواقف أصلاً، أو لعلهم ينتبهون ولكنهم يكتفون بالمشاهدة فقط، ولا يتفاعلون معها ليغيروا أو يضيفوا أي شيء! فلا تغرك سلبيتهم، ترددهم، قيودهم الوهمية؛ فهم كُثر.. أما المؤثرون الإيجابيون فهم قلة.. شعارهم أثر يبقى وأجر يرقى.. هؤلاء لم ينتظروا أحدًا يُملي عليهم ما يفعلونه، ولم يخافوا من اقتناص الفرص واغتنام الحياة؛ لذلك يبرزون، يتفردون، ويختارون لأنفسهم ما يريدون، لا ما يريده الآخرون لهم.