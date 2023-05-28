الحِرف المهنية.. مسار ثالث في المدارس..!

هؤلاء الطلبة ما مصيرهم؟ لأنهم سيتخرجون من الثانوية العامة بدون أي خبرة، ولن يقبل بهم أحد، سواء قطاعًا خاصًّا أو حكوميًّا؛ وهو ما يعني أننا أهدرنا مبالغ كبيرة في تعليمهم بدون فائدة. إذن، من الأفضل وجود مسار خلاف المسارين المذكورين، يقوم بهذه المهمة، وهو مسار التعليم على مهنة معيّنة، أو حرفة محددة؛ ليستطيع الطالب أو الطالبة التوجه لسوق العمل متسلحًا بالمهارات المطلوبة التي تحقق له -بإذن الله- النجاح في حياته الوظيفية.