"الطفولة المبكرة".. حشفًا وسوء كيلة!!

رغم الاحتياج الكبير لموظفات الطفولة المبكرة في 25 محافظة حول السعودية إلا أن وزارة التعليم استبعدت هذا التخصص، الذي يُدرَّس في الجامعات لمدة أربعة أعوام، من عقودها الرسمية؛ لأسباب لم تعلنها!!
لم تكتفِ الوزارة بذلك بل أحالت مهمة التوظيف لشركة ليس لديها متحدث رسمي للرد على استفسارات المتقدمات الكثيرة حول معايير وطريقة التقديم وتعديل الأخطاء!!
دخلتُ على حساب الشركة الرسمي في "تويتر" فوجدت تغريداته الحديثة تدور حول المكيفات وأدوية الإنسولين.. حتى قبل بدء التقديم بساعات قليلة لم أجد تغريدة واحدة حول موضوع التقديم على الوظائف!!
رغم حساسية مرحلة الطفولة المبكرة، وحاجتها لمعلمات متخصصات، إلا أن الوزارة فتحت المجال للمعلمات والمشرفات غير المتخصصات للتدريس في هذه المرحلة بعد تحقيق شرطها البسيط بدراسة فصل دراسي واحد في تخصص رياض الأطفال!!
لكون مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر المراحل أهمية كان يجب على وزارة التعليم أن توليها الاهتمام الأكبر من حيث الحرص على تعيين الخريجات المتخصصات، وتوفير الاستقرار الوظيفي لهن؛ ليؤدين عملهن على الوجه المطلوب، وليس بتركهن ضحية شركة لم تكلف نفسها عناء تغريدة تخص التقديم على الوظائف!!