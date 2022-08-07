"الطفولة المبكرة".. حشفًا وسوء كيلة!!

لكون مرحلة الطفولة المبكرة من أكثر المراحل أهمية كان يجب على وزارة التعليم أن توليها الاهتمام الأكبر من حيث الحرص على تعيين الخريجات المتخصصات، وتوفير الاستقرار الوظيفي لهن؛ ليؤدين عملهن على الوجه المطلوب، وليس بتركهن ضحية شركة لم تكلف نفسها عناء تغريدة تخص التقديم على الوظائف!!