لماذا فقدنا الثقة في مياه الشبكة؟

أكاد أجزم أن الغالبية العظمى من الناس لا يستخدمون مياه الشبكة الرئيسية في الشرب، بل لا يثقون فيها بالرغم من أنها تعتبر الأفضل إذا قارناها بالمياه المعلبة التي لا يُعرف مصدرها. والدليل على ذلك النمو الكبير في الطلب على المياه المعلبة؛ إذ قفزت شركات ومصانع هذا النوع من الماء إلى أكثر من (450) مصنعًا باستثمارات تتجاوز ثمانية مليارات ريال؛ وهو ما يؤكد أن مياه الشبكة الرئيسية لا تحظى بالقبول المطلوب.