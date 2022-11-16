كيف تصبح صديقًا كريمًا للجراثيم؟!!

سيقول قائل: وكيف لبكتيريا في المعدة أو الأمعاء أن تتواصل مع الدماغ أو تؤثر على القلب؟ والإجابة، كما في مقال نُشر على موقع جمعية القلب الأمريكية، بأنها عملية معقدة، تتداخل فيها الهرمونات والإنزيمات والخلايا العصبية. ويحتاج ذلك لشرح مطول، ليس مجاله هنا، لكن في النهاية ستتذكر قطعًا {... صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ...}.