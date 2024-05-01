مرونة الرؤية بين القوة الداخلية والخارجية

القدرة على تغيير طريقة التفكير بتغيُّر الموقف هي أيقونة المرونة، مع القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار بشأن الموقف الذي تفكر فيه.. فهي بين قبول واقعك الجديد -حتى لو كان أقل جودة من الواقع الذي كان لديك من قبل- والخطط المرنة الأكثر نجاحًا من غيرها.