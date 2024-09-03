التقنية المالية.. وجهة اقتصادية جديدة

نحن في عصر التقنية المالية، والتحول من اقتصاد نقدي إلى اقتصاد غير نقدي، من الورقية التقليدية إلى الرقمية العالمية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي، وصياغة مستقبل المعاملات والخدمة المالية، بما يتوافق وثورة التقنيات المالية والاقتصاد الجديد، بعيدًا عن الأخطاء، الأخطار، ارتفاع التكاليف، اهتزاز الأمن وضعف كفاءة الأسواق، إلى عكس كل ذلك بصورة إيجابية عبر استخدام خوارزميات في نماذج العمل، التطبيقات، والمنتجات الجديدة.