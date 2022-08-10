تجربتي مع حليب الإبل والتوحُّد

قبل أن أبدأ أود أن أنبه الجميع إلى أن ما سأذكره في هذه المقالة هو تجربة شخصية، أجريتها على طفلي التوحدي. وللأسف هذه التجربة غير مدعومة بالأدلة الطبية، ولكن بعض النتائج الإيجابية للتجربة مصوَّرة ومنشورة على قناتي في اليوتيوب وحسابي الشخصي بتويتر. وسبب نشري هذه التجربة هو تحفيز إخواني وأخواتي في القطاع الطبي على وجه العموم، وأخصائيي التغذية على وجه الخصوص؛ للبحث والتعمق لدراسة فوائد حليب هذا المخلوق العظيم، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر إليه، وقال في كتابه { أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} (الغاشية: 17-. ومن منطلق كوننا مسلمين ومؤمنين بالقرآن يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا خص الله الإبل عن سائر مخلوقاته؟ ولماذا قدَّم التفكر فيها على الجبال الشاهقة والسماء الشاسعة وأرضنا الواسعة؟