الصناعة المعجمية".. جسر سعودي نحو اقتصاد لغوي رقمي

فإذا علمنا أن المحتوى العربي على الإنترنت لا يتجاوز 5٪ من إجمالي المحتوى العالمي، فإن الصناعة المعجمية الرقمية التي يناقشها مؤتمر مجمع الملك سلمان العالمي هذا العام من خلال أوراق علمية ونقاشات فكرية لخبراء عالميين، سوف تفتح المجال أمام إنتاج محتوى عربي منظم ودقيق، وقابل للمعالجة التقنية، لتتحول المفردة العربية إلى مورد رقمي يمكن استثماره في التطبيقات، والمنصات التعليمية، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح بدوره آفاقًا عملية جديدة، سوف تُسهم فيها المملكة في بناء اقتصاد لغوي رقمي يواكب التحولات العالمية ويخدم أهداف التنمية المعرفية.