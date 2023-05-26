الفضاء.. مجد سعودي يتجدَّد

تجاوز السعوديون الطموحات في الأرض، ووصلت للفضاء منذ كان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي، وهي أولوية سعودية، تتواصل في كل مجال على الأرض، وفي السماء، وفي الفضاء.