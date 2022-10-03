مفاهيم الحياة

جميعنا يعلم أن السعادة في هذه الدنيا أساسها يكون بفعل الخير، ولن يسعد شخص يبني حياته على معصية الله. وهذه الأمور من المسلَّمات التي لا يعارضها سوى الجاهل. ولكن مما لاحظته في حياتي أن هناك صفتَيْن تحفيزيتَيْن لوصول الشخص للسعادة، ووجدتها في كل شخص سعيد، وجميع من لا توجد فيهم هذه الصفة أراهم في شقاء حتى وإن كانوا ممن يعملون الخير. هاتان الصفتان هما "الشغف" و"القناعة"، ومزجهما في الشخص نفسه من الأمور الصعبة، ولكن نتائجهما ممتعة. ولو قمنا بوضع مقياس للسعادة على جميع البشر لوجدنا أن النسبة الراجحة في الأشخاص الذين روَّضوا أنفسهم على جعل هاتين الصفتين من صفاتهم الشخصية. فالشغف محفز للنجاح، والقناعة مُسكِّن لآلام الفشل. والعكس صحيح.. فلو قمنا بقياس الشقاء عند البشر لوجدناه مقترن بصفتَيْ الكسل والجشع؛ لذلك استعاذ النبي ﷺ من الكسل، وكذلك استعاذ من البخل الذي لا يأتي إلا مسبوقًا بصفة الجشع.