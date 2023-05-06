وكانت للرسالة التي وجهها وزير الداخلية، سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وألمح فيها إلى جدية الوزارة في مواجهة المخدرات، أثرٌ كبير في تعزيز هذه الحرب، وشموليتها، خاصة عندما وصف سموه عمليات القبض على مُروِّجي المخدرات ومهربيها بأنها "ضربة تتلوها ضربات، ولن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا". هذه الرسالة بقدر أنها تحمل تهديدًا وتحذيرًا مباشرًا إلى كل مروجي المخدرات ومهربيها فإنها تحمل رسالة اطمئنان لكل مواطن بأن الدولة ستحارب بضراوة كل من يهدد أمن الوطن وسلامة المواطن.