عشـاكم عندي..!!

مثل هذه المناسبات التي تُقدَّم للناس من قِبل البعض هي إسراف وكرم في غير محله في غالب الأحيان، بل في وقت لم يعد فيه الناس مع تسارع وتيرة الحياة بحاجة للضيافة ورسائل الدعوات والذبائح حد التباهي لتقديم الموائد الفاخرة؛ ذلك أن الغالبية منهم بإمكانه الذهاب بمفرده إلى أفضل المطاعم، وتناوُل وجبة الغداء أو العشاء من يُسر، وفي هدوء، دون الحاجة إلى أن يكون ضيفًا ثقيلاً على أحد..!!