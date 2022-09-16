يوم الامتزاج الحقيقي بين الإنسان والمكان

ونحن اليوم في ذكرى العام الـ92 لتوحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، ومنذ عام التوحيد 1351هـ حتى اليوم، قام الموحد والملوك من أبنائه من بعده على توطين البادية، خاصة من كانوا يتنقلون باستمرار من مكان إلى آخر وراء الماء والكلأ؛ إذ تم تشجيع البدو على التوطين، وبالفعل استقر حال الكثير منهم في هجر اختاروها، ومواقع استوطنوها لأكثر من 220 هجرة، وأمدوهم بالخدمات من مدارس ومعلمين ومستوصفات، والكثير من الدوائر الحكومية؛ كي يعلموهم أمور دينهم، والفصل في قضاياهم على أسس شرعية.