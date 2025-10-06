تأثير الطنين

نظرية في الاتصال تقول : ما تكرر تقرر ، و أيضا في المثل الشعبي الذي حفظناها صغارا ( التكرار يعلم الشطار ) ، و خير من ذلك أن النبي ﷺ إذا سلم سلّم ثلاثاً، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه.” لذا أتذكر حملة تبرع كانت تصلني رسائلها على مدى أشهر، في البداية تجاهلتها، ثم جاءت رسالة ثالثة تحكي عن طفل وجد مقعدًا في المدرسة بفضل التبرعات، فشعرت أنني أريد أن أكون جزءًا من هذا الخير. لم أستجب لأن الرسالة كانت كثيرة، بل لأنها كانت مستمرة، حاضرة، تتغير وتتنفس حتى وجدت اللحظة التي تلامس قلبي، مع وجودها أصلا كصورة ذهنية في اللاواعي.