مؤشرات الأداء والأبراج العاجية..!!

وثمة العديد من التحديات التي تؤدي إلى هذه النتيجة من الضعف والخلل، أو التلاعب بها، يأتي في مقدمتها أن البعض لا يحسن صناعة تلك المؤشرات، ولا يميز بين أنواعها الكمية والنوعية، التي منها ما يندرج تحت مؤشرات المدخلات والعمليات، أو مؤشرات المخرجات، عدا مؤشرات الأثر النهائي بأقسامه المتعددة؛ وبالتالي يجد نفسه قد بنى مؤشرات غير واقعية، أو غير قابلة للقياس، أو لا تقيس ما يفترض أن تقيسه!