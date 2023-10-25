تربية البنات و"الهم" حتى الممات..!!

ما أود قوله هو أن هذه الأمثال الشعبية المتوارثة التي استجلبناها إلى حاضرنا، وارتضينا أن تكون جزءًا من واقعنا كما هي، بدون أي تغيير أو تأمُّل لما في بعضها من أخطاء، وأصبحت جزءًا من الوعي الجمعي الشعبي العام، فيها ما هو صواب يوافق الفطرة والدين والعقل، وكذلك بها ما اختلط فيه الجيد بالسيئ، والحقائق بالأساطير.. لذلك علينا أن نتعامل معها على قاعدة "حسنها حسن وقبيحها قبيح"؛ فلا قداسة إلا لنصوص القرآن الثابتة وصحيح الأحاديث النبوية. رُفعت الأقلام وجفت الصحف.