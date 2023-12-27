ماهية البحر الأحمر "الجيوبوليتيكية"..!!

هذا الموقع الجاذب يجب أن يبتعد عن أي حسابات خاطئة قد تكلف العالم الكثير؛ فهو محور تعاون وتقارب، لا محور تنازع وتباعد، وعلى القوى الدولية أن تعي خطورة اللعب بقانون الأرض أو الجغرافيا، والعلاقات السببية بين السلطة السياسية والحيز الجغرافي، وهذا ما صاغه العالم السويدي "رودلف كلين" في دراسته التحليلية؛ فهو أول من استخدم مصطلح الجيوبوليتيك عام 1905م في كتابه "الدولة مظهر من مظاهر الحياة"، وتأكيده تأثير الجغرافيا على السياسة!!