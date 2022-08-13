الشيطان الحقيقي..!

إن كلمة (نفس) هي كلمة في منتهى الخطورة، ولكن لا نعي مدى هذه الخطورة، وقد ذُكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة.. يقول الله تبارك وتعالى في سورة (ق):

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}.