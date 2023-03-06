إذا فاتك "الميري".. وملتقى "بيبان"

استوقفني مَثل مصري قديم، يقول (إذا فاتك الميري اتمرغ في ترابه). حقيقة، لم أعرف ما معناه حتى شرحه لي صديق من البلد نفسه قائلاً إن الفكر السائد في مصر قبل سبعين وثمانين عامًا هو العمل الحكومي بعيدًا عن العمل الخاص (والميري العمل الحكومي). ومن شدة تعلُّقهم بذلك العمل يقولون (إذا فاتك تمرغ في ترابه) بمعنى تمسك به إلى أقصى درجة.