المتسولون من الشوارع إلى "السوشيال ميديا"...!

يتفنن المتسولون في ابتداع طرق جديدة للحصول على الأموال بغير وجه حق. في السابق كنا نشاهدهم عند إشارات المرور، والمحال، والمطاعم.. وغيرها، يطلبون من الناس الأموال، والتصدق عليهم بدعوى حاجتهم الماسة، مستدلين على ذلك بطرق عدة، سواء إبراز عاهات، أو إظهار وصفات علاج - عافانا الله وإياكم-، وغيرها من وسائل بقصد استعطاف الناس؛ لدفع النقود لهم. ولا نخالف الواقع إذا قلنا إننا شعب عاطفي، وكانت مثل تلك التصرفات تنطلي علينا، وندفع مباشرة دون التحقق من مصداقيتهم؛ ما جعل الكثير -وبالأخص بعض الوافدين- يمتهنون ذلك العمل، أو بمعنى أدق تلك الحرفة؛ لأنها أصبحت حرفة بمعنى الكلمة؛ تدر الآلاف من الريالات دون أي جهد، بل وصل الأمر إلى أن بعض المواقع في شوارع الرياض أصبحت محجوزة لمتسولين معينين، وعليها نقل قدم لمن يريد التسول فيها.