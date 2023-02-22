يوم التأسيس يوم العز والسعد

يوم التأسيس ذكرى وطنية، وعمق تاريخي وحضاري وعالمي.. هذه الذكرى العزيزة والغالية على قلب كل مواطن ومواطنة هي مجرد واحدة من إنجازات القائد العظيم الذي وحَّد بتوفيق الله تعالى هذا الكيان الشامخ، وعمل بجد واجتهاد في بنائه وتقويته من أجل التقدم والازدهار والنجاح، وساهم في تطور السعودية ونهضتها، التي وصلت إلى مكانة متميزة عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.