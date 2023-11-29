إكسبو.. المستحيل أصبح واقعًا

ولعل ما يلفت الأنظار إلى الرؤية الطموحة أنها أطلقت أهدافها وتطلعاتها في صيف 2016، وآنذاك كان الكثيرون يتحفظون على بعض هذه الأهداف، ويرون فيها نوعًا من المبالغة التي تصل إلى حد "الأحلام المستحيلة"، ولكن إصرار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعزيمته على تحقيق كل ما وعد به في الرؤية، دفعاه إلى التفكير من خارج الصندوق، وبدء مشوار الألف ميل بخطوة تتبعها خطوات، تنتهي بتحويل "المستحيل" إلى واقع نتلمسه، ونفرح به.