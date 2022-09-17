في ذكرى اليوم الوطني.. قراءة في واقع وإنجازات القطاع الصحي

وفي هذا العام تأتي هذه المناسبة الوطنية العزيزة ووطنا -ولله الحمد- يشهد نهضة، تشمل كل القطاعات، التعليمية والصحية والاجتماعية والمعرفية، على هدى رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي بدأنا نقطف ثمارها نموًّا اقتصاديًّا، وازدهارًا، ورفاهية، وتحسُّنًا مُطَّردًا في جودة حياتنا؛ بما يؤكد أن القيادة بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله-، تؤسس لمرحلة جديدة، تعزز مكانة المملكة العربية السعودية بين الدول الكبرى المؤثرة في العالم. وشهد هذا العهد الزاهر -إضافة إلى النهضة التنموية الشاملة- استقرارًا أمنيًّا باهرًا، على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الكثير من دول المحيط الإقليمي، والاستهداف المستمر الذي تتعرض له السعودية، إلا أن القيادة -أيدها الله-، بسند وتلاحم شعبي لا نظير له، استطاعت -بفضل الله- أن تذود عن حدود البلاد البرية والجوية والبحرية بحسم، وتُفشل محاولات العبث بالأمن والاستقرار، الذي يتفيأ ظلاله اليوم المواطن والمقيم والزائر وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.