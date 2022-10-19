ضمان الموزع.. حقك ضائع؟

عندما تذهب إلى أحد محال التجزئة (الموزع الذي يبيع منتجات ليس وكيلاً لها) المتخصصة في بيع الأدوات الكهربائية أو بطاريات السيارات أو أجهزة الكمبيوتر، وغيرها من أجهزة.. عندما تتجه إلى هناك وتشتري سلعة ما، ثلاجة أو مكيفًا أو بطارية سيارة (أي شيء)، يقوم الموزع بإعطائك ضمان على السلعة لمدة معينة، وعندما يحصل خلل وتذهب إليه يخبرك بأنه غير مسؤول، ويجب عليك التوجه إلى الوكيل؟ بالرغم من أن المستهلك اشترى تلك السلعة منه، وكأنه يقول: أنا في حالة البيع والفائدة موجود، أما في حالة التلف فلستُ مسؤولاً، واذهب دبِّر عمرك مع الوكيل. وعندما تتوجه إلى الوكيل لن تجد سوى المماطلة، بخلاف صعوبة الوصول إلى الموقع؛ وهو ما يجبر المستهلك على التخلي عن تلك السلعة، وشراء بديل لها حتى يتخلص من ذلك الهم والمماطلة التي لا طائل منها. وأعتقد أنها أسلوب متفق عليه بين الوكيل والموزع؛ حتى يتم "تطفيش" الزبائن قدر المستطاع.