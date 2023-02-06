الرياضة النسائية في السعودية.. طموحٌ وهمَّة

لقد حقق منتخب كرة القدم السعودي للسيدات بداية تاريخية مميزة، وكانت ليلة لا تُنسى بتاريخ 20 فبراير العام الماضي 2022، وشعر الجميع بالسعادة العارمة والفرحة الشديدة التي لا توصف، وذلك عند تغلبه على منتخب سيشل في المباراة التي أُقيمت في الملعب الوطني بعاصمة دولة المالديف (ماليه)؛ إذ صنعت سيدات الكرة السعودية التاريخ والمجد.. أيضًا أصبح هناك تطور ملحوظ في النوادي الرياضية النسائية للسيدات؛ إذ قامت بعض النوادي بإضافة ووضع ملعب كرة سلة وكرة تنس وكرة طائرة وكرة قدم للمتدربات، وتم إنشاء أكاديميات مختصة بتدريب النساء والفتيات الشابات، وأيضًا النواعم الصغيرات في السن؛ ليتأهلن إلى الاحترافية في الرياضة بشتى مجالاتها؛ وبالتالي هناك معاهد تهتم بتقديم دورات وورش عمل في الجانب النظري، مثل التسويق الرياضي، والتحكيم الرياضي، والاستثمار الرياضي، والإدارة الرياضية.. وأيضًا يوجد معهد متميز جدًّا للتدريب الرياضي بكفاءة وخبرة عالية، هو معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، يُقدِّم دورات وبرامج تعليمية في الرياضة للرجال والسيدات، ويسهم في تحقيق إبداعات رياضية وطنية وعالمية؛ فأصبحت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول المتميزة في الرياضة على مستوى العالم والشرق الأوسط.