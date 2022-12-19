مشاهير التواصل والعزف على أوتار الفوضى..!!

هذا الدور كان محصورًا في السابق على وسائل الإعلام التقليدية، مثل الصحف والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وهي وسائل محكومة بأنظمة ولوائح واضحة، ومواثيق شرف إعلامية، تُنظِّم عملها، وتمارس عليها رقابة قانونية.. كما أن العاملين فيها متخصصون في عملهم، وهناك جامعات تقوم بتدريس مهنة الإعلام، ومؤسسات تتولى تدريب العاملين على أصول المهنة وقواعدها.. لكن ما نشاهده حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي مختلف تمامًا؛ إذ تحوَّل الأمر إلى ما يشبه البازار، أو السوق المنفلت الذي لا ضابط له ولا رقيب؛ فبإمكان كل شخص أن يقوم بكتابة المنشور الذي يريده، ويقوم بنشره؛ ليصبح في غضون ثوانٍ معدودات بمتناول الجميع.