جميعنا VIP ولكن بمهام مختلفة

حينما يؤمن ويعتقد الجميع بأن كل من يعمل ويقدم ويخدم البشرية في أي مجال من المجالات هو VIP، أي مهمًّا، ولا تصلح عجلة الحياة إلا بوجود الجميع، فإن جودة الحياة ترتفع، ومستوى الرضا لدى الناس يزيد ويكتمل، ويتحقق مفهوم التكامل بين الناس، ويُقدِّر كل شخص الآخر؛ لأنه يعلم أن حياته لن تستقر أو تستمر إلا بوجود كل المهن والوظائف.