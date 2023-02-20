تاريخ الأمة السعودية خطٌّ متصل منذ قرون

السعودية روح خلاقة، تتبلور في شكل تجليات متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: اللغة والدين، التراث والتاريخ، والفن والأدب.. ولذلك كانت -ولا تزال- هذه البلاد إسلامية التشريع، دستورها القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة. ومهما حاول المتربصون تشويه سمعة الدولة عبر قنواتهم المشبوهة وأقلامهم المأجورة إلا أن الثبات الشعبي يعي هذه الدسائس، ويعلم أن أعداء النجاح والحاسدين يتألمون كل يوم مما تحققه خيرية القيادة السعودية من نجاحات وقفزات على كل المستويات، بالرغم من العقبات والمصائب والمحن التي تلوح في سماء العالم، وتجثم على أرض الواقع، لكن قاعدة الأساس متينة، وأعمدة البنيان سميكة، وسقف الوطن واسع وعميق، لا يمكن لأحد -كائنًا مَن كان - أن يخترقه؛ وهذا دليل على تساقُط هذه القنوات وتلك الأقلام يومًا بعد يوم، بل إن بعضها عادت إلى صوابها؛ لأن الحبل الذي أمسكوا به قصير، ولا بد من الوصول إلى الحقيقة، والحقيقة فقط.