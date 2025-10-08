الصحة النفسية في زمن الطوارئ: طوق نجاة للروح

وإلى كل مجتمع: حين نوفّر خدمات نفسية قريبة وسهلة الوصول، فإننا لا ننقذ أفراداً فقط، بل نرسم طريقاً للتعافي الجماعي، نمنح الأجيال القادمة فرصة أن تكبر في بيئة أكثر وعياً ورعاية. فالكارثة قد تهدم بيتاً أو طريقاً، لكنها لا ينبغي أن تهدم إنساناً. وقد لا تعيش حرباً أو زلزالاً، لكنك بالتأكيد عرفت يوماً اهتزّ فيه عالمك من الداخل. تذكّر أن طلب الدعم النفسي حقك، وتقديمه لغيرك مسؤوليتنا جميعاً. فالاهتمام بالصحة النفسية في الأزمات ليس مجرد استجابة للحظة، بل هو استثمار في المستقبل. إنه إنقاذ للحاضر، وبناء لأمل الغد.