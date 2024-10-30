برامج دعم الإسكان.. استقرار وجودة حياة

ومن واقع تخصصي في هذا المجال؛ فإن قطاع العقار بالمملكة يُعَد من أهم القطاعات التي تشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك نتيجة للعديد من برامج الدعم السكني، التي تيسر حصول المواطنين على خيارات سكنية وحلول تمويلية لتلبية تطلعاتهم.. ومن أبرز تلك البرامج يأتي برنامج "سكني"، الذي يقدم العديدَ من المنتجات والحلول، مثل التمويل العقاري والإسكان التنموي والتقسيط الميسر وغيره، بالإضافة إلى ما يقدمه "صندوق التنمية العقارية" من توفير وابتكار برامج تمويل متنوعة ومتوازنة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتحقيق التكامل مع وزارة الإسكان؛ لتنفيذ برامجها المرتبطة بالمستفيدين، وهي البرامج التي تعمل جميعها بشكل تكاملي لتحسين قطاع الإسكان في المملكة، وتوفير خيارات سكنية أفضل للمواطنين؛ وهو ما أدى في النهاية إلى زيادة معدلات تملك المساكن، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الأعباء المالية على الأسر.