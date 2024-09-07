الفحص الفني.. ضمانة علمية لجودة العقار

أما على المستوى الحكومي، فلم تدخر المملكة جهداً في وضع كافة الأنظمة والحلول لتحسين جودة البناء وضمان سلامة المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعكس التزام الحكومة _أيدها الله_ بتطوير قطاع البناء والعقار بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والمحلية، وبما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، في تبني تقنيات البناء الحديثة وتعزيز الاستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي للمباني، كما تمثل سياسات الحكومة في مجال البناء جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة، كما تشرف وزارة البلديات والإسكان على تطبيق كود البناء والفحص الفني من خلال لجان رقابية وفنية للتأكد من التزام المشاريع بالمواصفات المطلوبة والمعايير المحددة.