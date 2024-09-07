الفحص الفني.. ضمانة علمية لجودة العقار
لا شك أن الفحص الفني وكود البناء السعودي يلعبان دوراً أساسياً في قطاع العقار، حيث يساهمان في ضمان جودة وسلامة المباني وتحقيق التوافق مع المعايير المحلية.
لذلك كان من الأهمية بمكان أن يكون في المملكة متخصصون في مجال الفحص الفني والتقييم الهندسي والتفتيش على متطلبات كود البناء السعودي SBC))، كما أنه من الأهمية أيضاً أن يمتزج هذا العلم بأحدث أجيال التقنية.
ولكني هنا كسعودي متخصص في هذا المجال، فإنه من الضروري أن ألفت الانتباه إلى إننا مازلنا في حاجة إلى المزيد من توعية المجتمع السعودي بأهمية الفحص والتشخيص السليم للمنشآت القائمة وغير المكتملة من خلال كادر هندسي ذي خبرة وكفاءة فنية، قادر على تقديم تشخيص سليم للمشكلات وطريقة حلها، وذلك من خلال أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة متخصصة للفحص، بالإضافة إلى المتابعة الدائمة للمراجع العالمية والمحلية المعنية بهذا الشأن.
فمن المهم لنا كمجتمع سعودي، أن نعي أهمية الفحص والتقييم الهندسي ومخرجاته وأثره في تطوير قطاعي الإنشاءات والتطوير العقاري في المملكة، كما لابد من مجاراة الركب العالمي ومتابعة كل جديد في هذا المجال، من حيث الأنظمة الإنشائية دائمة التطور والمراجع والمعايير الهندسية، لكي ننجح في تحقيق نقلة نوعية في هذه المهنة، وإيجاد بصمة سعودية جديدة في هذا المجال.
أما على المستوى الحكومي، فلم تدخر المملكة جهداً في وضع كافة الأنظمة والحلول لتحسين جودة البناء وضمان سلامة المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعكس التزام الحكومة _أيدها الله_ بتطوير قطاع البناء والعقار بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والمحلية، وبما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، في تبني تقنيات البناء الحديثة وتعزيز الاستدامة التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي للمباني، كما تمثل سياسات الحكومة في مجال البناء جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة، كما تشرف وزارة البلديات والإسكان على تطبيق كود البناء والفحص الفني من خلال لجان رقابية وفنية للتأكد من التزام المشاريع بالمواصفات المطلوبة والمعايير المحددة.
وخلاصة القول، ومن خلال موقعي كمالك لإحدى شركات العقار والفحص الفني لمتطلبات كود البناء السعودي، فإننا نتحمل الكثير من المسؤولية عن توعية المجتمع بضرورة الاهتمام بالفحص الفني وأهميته في الكشف المبكر عن أي مشكلات أو عيوب في المباني، بما يساهم في تفادي الحوادث والتهديدات المحتملة على السلامة، وبما يضمن موافقة البناء للمعايير والمواصفات المطلوبة، لتعزيز جودة المشروع وتقليل حدوث أي مخاطر مستقبلاً، حيث يساعد الفحص الفني على التقييم الصحيح لحالة المبنى الحالي، بما يمكّن المستثمرين والملاك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار والصيانة والتحديثات اللازمة.