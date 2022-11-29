العين الذهبية تبحث عن عوالم جديدة!!

بوجود عديدٍ من الكواكب الغامضة خارج نظامنا الشمسي، يقوم العلماء الآن بتحويل تركيزهم من الاكتشاف إلى التوصيف وفهم ما تتكوّن منه تلك الكواكب وما الظروف التي قد تكون على أسطحها إذا كانت كواكب صخرية؟

يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي بمرآته الذهبية شديد الحساسية، ويعمل في ضوء الأشعة تحت الحمراء، حيث تبعث الكواكب معظم ضوئها، وبالفعل قام تلسكوب ويب بالتقاط بيانات حول ما يقرب من عشرين نظاماً كوكبياً مختلفاً محطماً الأرقام القياسية ومتحدياً النظريات في هذه العملية، لذلك دعونا نتعمق في بعض الأنظمة البارزة التي درسها تلسكوب ويب حتى الآن: