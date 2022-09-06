تعزيز ثقافة استخدام "لغة الإشارة" في كل وزارة

قبل الختام.. من الواجب لتحقيق الأهداف والمستهدفات لهذه المبادرة "نحن نسمعكم" أن يكون من أهم المرتكزات لتفعيلها العمل على تدريب الموظفين والموظفات، خاصة الإدارات الخدمية، في هذه الوزارة، أو ذاك القطاع، على الأرقام والحروف والكلمات الأساسية بلغة الإشارة، وما تتضمنه من تحريك الأصابع وتعابير الوجه وحركة الجسد؛ حتى نشعرهم بأننا نسمعهم، وأنهم جزءٌ منا، وأنهم ليسوا في منأى عن الآخرين، بل إنهم أشخاص أسوياء وفاعلون ومنتجون في مجتمعنا.. فالواجب علينا معرفة أن ظروف حياة الصم والبكم تختلف عن حياة الأسوياء؛ فهم يعيشون في عالم مختلف عنا، ويكابدون من أجل التعبير عما يدور في خواطرهم في سبيل أن يفهمهم المجتمع. فهذه الفئة تواجه العديد من المشكلات، من أهمها صعوبة التواصل مع الآخرين لعدم معرفتهم بلغتهم و"إشاراتهم"؛ فلغة الإشارة بالنسبة للصم هي اللغة "الأم" التي يتواصل من خلالها مع الآخرين، وهي أداتهم الوحيدة للتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم الفكرية والنفسية والاجتماعية.