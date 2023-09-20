في ذكرى اليوم الوطني: تجارب حضارية في رحلة التحوُّل التنموية

نُحلّق هذه الأيام في آفاق ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، وهي ذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي لم يعد رمزًا للماضي فحسب، بل يشمل الحاضر والمستقبل، حيث نحتفي فيه بالتطور والازدهار الذي وصلنا إليه، بعد أن عزمت العقولُ على الارتقاء، والسواعدُ على البناء، والأبناءُ على الولاء، في ظل قيادة مضت في دعم مسيرة الإنجاز والعطاء.