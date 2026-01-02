مركز الملك سلمان للإغاثة.. إعمار الإنسان قبل المكان في اليمن

في خضم واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أداء دوره الإنساني في اليمن، مجسدًا نهج المملكة العربية السعودية القائم على نصرة الإنسان، وتخفيف معاناته، وإعادة بناء مقومات حياته الكريمة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.