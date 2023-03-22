كيف نستقبل رمضان؟

على المسلم أن يستقبل رمضان بنوايا متعددة، ويكتبها، ويعد العدة لتطبيقها وتفعيلها خلال شهر رمضان. على سبيل المثال: يكتب المرء كم المبلغ الذي سيتبرع به في سبيل الله، ثم يحدد زكاته، وعلى مَن سيوزعها، ويكتب عدد المرات التي سيختم فيها القرآن الكريم.