دورنا تجاه الوطن

نحتفل جميعًا باليوم الوطني، ونرفع الأعلام الخضراء، ونُزيِّن البيوت والمكاتب والسيارات باللونَيْن الأبيض والأخضر، ونُردد قصائد الوطن، وننشر مشاعر الفرح في كل مكان.. نصافح بعضنا، ونبارك ونهنئ أنفسنا ومَن حولنا بيوم الوطن.. يجتمع أفراد الأسرة الواحدة في احتفالية جميلة، يحيطها اللون الأخضر، وتخرج أيدي الصغار من نوافذ السيارات حاملة أعلام وطن الخير (المملكة العربية السعودية)، لا فرق بين سعودي ومقيم؛ فالكل سعيد بهذا البلد العظيم، وما وصل إليه من إنجازات، وما ينتظره من مستقبل مشرق -بإذن الله سبحانه وتعالى-.