وَهْم المسؤولية

عندما تعتاد على الأدوار المسؤولة، وتجد نفسك لا تهدأ حتى تقوم بدور ما ومسؤولية ما، ولكن بشكل قسري، وقوة لا يمكن مقاومتها، وكأنها تسحبك لأداء تلك المهمة بعيار زائد من العطاء، ولمسة باذخة من الحرص، وبدوافع وقتية خادعة، يغلفها شعور المتعة أو الذمة أو الأمانة أو المثالية التي تريد لكل شيء الكمال والتميز.. أستطيع أن أقول هنا إنك تقع في فخ المسؤولية الوهمية!