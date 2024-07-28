قطاع العقار بين الرؤية والمطورين

وكأحد المتخصصين في هذا المجال فإن هناك العديد من الأفكار التي يجب على المطورين العقاريين أخذها في الحسبان، حيث يعد تحسين القطاع العقاري جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية، ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، ومن بين ذلك تطوير السياحة العقارية، والاستفادة منها كمحرك للنمو، عبر تعزيز الاستثمار في المنتجعات السياحية والوحدات الفندقية والسكنية المخصصة للسياح، ودعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع العقاري من خلال تطوير حلول تكنولوجية تسهم في تحسين عمليات التسويق والإدارة، واستخدام التقنيات البيئية المستدامة في تطوير المشاريع العقارية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل للمتخصصين في القطاع العقاري لرفع مستوى الكفاءة والاحترافية، كما يجب العمل على تنظيم العقارات الشاغرة، من خلال تشجيع الملاك على تأجير العقارات الشاغرة عبر الحوافز والتيسيرات، إلى جانب تعزيز الدعم المالي للمشترين والمستثمرين عبر توفير برامج قروض بفائدة منخفضة وشروط سداد مرنة.