إِذَا لَمْ تُلْجَمْ خَنَقَتْ .

ولقد كان أحد التحديات الأكثر شيوعًا التي تواجهها المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية هي المركزية الإدارية، فلا يمكن لإدارة المناطق ولا المدارس على سبيل المثال: تحقيق كفايتها من المعلمين، ولا حاجتها من المباني التعليمية، ولا القيام بأعمال الصيانة الضرورية، فكم من مناطق إدارية تعاني من عجز في المعلمين، وكم هي بحاجة لمبانٍ تعليمية تتواءم والاحتياجات التربوية، وكم تعاني المدارس من حاجتها إلى أعمال صيانة ضرورية، تتحطم كل تلك الحاجيات على صخرة تعقيدات القرارات الإدارية. وفي دراسة مقارنة حديثة أجرتها جنادي (2022) أظهرت أن إدارة المناطق التعليمية في إنجلترا تقوم على مبدأ الإدارة المحلية للمناطق والمدارس وتعتمد على التفويض المالي ومنح المدارس سلطة اختيار وتعيين الأفراد العاملين، وتتمتع بالاستقلالية والمرونة في صنع القرار، واعتمدت إنجلترا في تطبيق مدخل الإدارة الذاتية للمناطق والمدارس على مبدأ (المشاركة) في اتخاذ القرار، بينما اقتصر تطبيق الإدارة الذاتية للمناطق وللمدارس في المملكة على النظريات والمشاريع التدريبية ولم تبدأ بتحقيق الإدارة الذاتية بشكل فعلي، وأنه على الرغم من منح وزارة التعليم في المملكة عددًا من صلاحياتها لإدارات التعليم إلا أنها لاتزال أقرب إلى المركزية منها إلى اللامركزية، وقد أشار تقرير وزارة التعليم،(2020)؛ والبراهيم، (2018)، وخليل، (2015) إلى أن النظام التعليمي في المملكة يعاني من عدد من التحديات أبرزها: المركزية الشديدة, وأنه يصعب على أي نظام تربوي أن يؤدي مهامه بفاعلية في ظل انعدام وجود جهاز تربوي إداري مرن خالٍ من الروتين والبيروقراطية.