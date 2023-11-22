قناة العربية: للحقيقة وجه واحد

لن أحلل وأناقش قوة كل قناة وإمكانياتها وحدودها وتوجهاتها، بل ما أريد طرحه هو كيفية تعامل الرأي العام مع مخرجات هاتين القناتين، وبالنسبة لي ولما ينكشف من حقائق لاحقاً، نجد دائماً أن قناة العربية تقدم الحقيقة كما هي، والحقيقة كلنا نعلم جيداً أن لها وجهاً واحداً، بينما إذا أردت أن تزيف خبراً أو تزوره أو تفبركه، فلديك المساحة الكبيرة جداً لذلك، ولكن لقول الحقيقة فليس لديك إلا ان تذكرها كما هي، يتبقى فوق المهنية الاحتراف في عملية تقديم الخبر وتوثيقه وتقديم ما يؤكده، وهذه حقيقة عملية تبرع فيها قناة العربية بكل كوادرها، وحين القول كوادرها، فإنني أتحدث عن كوادر عربية متميزة، ذات خبرة وباع، ويكفيها أنها تعمل بكل روح إعلامية مهنية احترافية، دون ضغوطات لا من دولهم، ولا من ملاك القناة، بعكس قنوات أخرى، هنالك خط على الجميع الالتزام به، والخروج عنه فإنه يعني الخروج من المؤسسة الإعلامية، بسياسة اطع ولا تناقش.