قمة جدة.. شركاء لا أتباع

وكشفت قمة جدة أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه سفن السياسية؛ فقبل القمة دار حديث كثير عن مخططات وتحالفات عسكرية جديدة في المنطقة، كما بشر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإدماج إسرائيل في المنطقة العربية. كان واضحًا من زيارة بايدن لحلفائه في "إسرائيل" أن هدف الزيارة الرئيس هو تجديد الدعم الأمريكي السخي لهذا الكيان وكان واضحًا هذا الارتياح الذي شعر به وهو "يعود إلى الوطن"، كما قال، ويبكي على ضحايا المحرقة اليهودية، إضافة إلى تأكيده أنه ليس من الضروري أن تكون يهوديًّا لتكون صهيونيًّا؛ وهو ما يفتخر به؛ بينما خصص ساعة من وقته ليلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم دون أن يعلن أي التزام عملي بتنفيذ حل الدولتين الذي قال بأنه يؤمن به؟