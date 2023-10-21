التأقلم مع قدرات الزوج المادية

رسالة إلى كل بناتي الصغيرات اللائي تزوجن، والمقبلات على الزواج بإذن الله: زوجك ليس بخيلاً أو سيئًا، ولكن هناك فجوة كبيرة بين تطلعاتك وراتب هذا الزوج. إذا كُنتِ ترغبين في الخروج بشكل شبه يومي للمقهى، وللمطعم بشكل أسبوعي، فتأكدي أن راتب هذا الزوج سينتهي بعد 10 أيام من نزوله في الحساب.