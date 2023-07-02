قانون للسلام الداخلي

فكيف نحن إذن؟! لذا ينبغي أن تتذكر: ستصل للسلام في حياتك عندما تُدرّب نفسك على التعامل مع المواقف والحياة كما هي، وليس كما تتمنى أن تكون. فمن أجل سلامك الداخلي، وتصالحك مع ذاتك، ‏عوِّد نفسك على عدم الكره. ‏حتى لو اضطررت، انتقل إلى عدم الحب، وليس إلى الكره.