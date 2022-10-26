ازدواجية التدوير ولعبة المصالح!!

الصين مهما تقاطعت المصالح معها تسير بخطى ثابتة، وليس لديها معايير مزدوجة، لكنها تزرع الثقة كل يوم مع من يتعامل معها، وتحصد نتائجها بكل ثقة واقتدار، ورغم ما يفعله العم سام معها بين الحين والآخر إلا أنها في ترند صاعد، وهذا الصعود يمثل هاجسًا في العقول الأمريكية، ويجعل هذه العقول لا تجيد الحسابات السياسية، وهذا ما ظهر جليًّا في تخبطات السياسة الأمريكية في العقود الثلاثة الماضية.