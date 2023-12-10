العادات (2)

لكن قد تحرمنا الطريقة ذاتها متعة الحياة وتطمس عقولنا من حُرية التأمل والتفكر، ونسير كالأنعام أو أضل، لذلك الكثرة في شيء ليست دليلاً على الحق، وقد حذر الله سبحانه نبيه الكريم في آية صريحة من اتباع الناس فقال سبحانه: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ}، فتأمل في قول الله سبحانه "أكثر من في الأرض" بمعنى أنه عموم شامل لاختلاف الزمان والمكان، وذكر الله سبحانه في آيات عدة أن إجماع الناس دائماً لا يكون الصواب ومن تلك الآيات: {وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، {وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}، {وَأَكثَرُهُم لاَ يَعقِلُونَ} إذاً قد يكون أصل هذه العادات والسلوكيات خاطئاً وهذا في غالِبها كما بينت تلك الآيات.