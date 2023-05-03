الحرب على المخدرات!!

وقد كان لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، أكبر الأثر فيما نشاهده هذه الأيام من القبض على المروِّجين والمهربين والمتعاطين من جنسيات مختلفة، وبأعداد فاقت كل التوقعات، متبعين أساليب شيطانية في التهريب.. لكن رجال أمننا في الأمن العام والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود والأفواج الأمنية كانوا لهم بالمرصاد؛ إذ كشفوا الكثير من حالات التهريب في عدد من المنافذ والمدن، وصادروا جميع الأموال والأسلحة والمواد المخدرة، كما تم القبض على عدد من المتعاطين في مواقع مختلفة.. كل ذلك لتخليص الوطن والمواطن من هذه الآفة الخطيرة على صحة أبدانهم وعقولهم؛ للوصول إلى تحقيق رؤية 2030 التي تعتمد في تنفيذها على العنصر البشري من أبناء وبنات هذا الوطن.