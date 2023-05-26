تقديم الاختبارات.. حاجة ملحة..!!

نود أن نخبر مسؤولي وزارة التعليم بأن مدينة مكة (العاصمة المقدسة) بها مؤتمر سنوي دولي عالمي، وهو اجتماع الناس على صعيد واحد في أداء فريضة الحج، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، فضلاً عن عمل كثير من طلاب التعليم العام، كالمرحلتَين الثانوية والجامعية في أعمال موسمية في الحج؛ وعلى ذلك كان تقديم الاختبارات أسبوعين، أو حتى أسبوعًا واحدًا، أمرًا ناجعًا ونافعًا لمصلحة الناس والطلاب في موسم كبير كموسم الحج، الذي تأتي فيه وظائف وأعمال تُمثل دخلاً كبيرًا لكثير من الأُسر؛ ولذلك نتمنى من وزارة التعليم تقديم اختبارات مدارس التعليم العام (بنين وبنات) إلى الـ15أو حتى الـ22 من الشهر الحالي ذي القعدة، ولا داعي لأن تكون الاختبارات حتى الـ29 في شهر ذي القعدة، وتنتهي في 04/ 12، الذي يكون على مقربة من وقفة عرفات..!! خاصة مدن المنطقة الغربية كمكة وجدة، وأيضًا المدينة المنورة، التي يكثر بها حجاج بيت الله الحرام، ويزداد الزحام بها منذ نهاية شهر شوال، وبداية شهر ذي القعدة؛ لقرب أداء شعيرة الحج، وبخاصة إذا علمنا أن بعض طلاب المرحلة الثانوية يعملون في الحج ممن لديهم ارتباطات بمؤسسات الطوافة وغيرها كل عام، وقد تأثروا خلال سنوات جائحة كورونا سنتين أو ثلاثًا، ولم يعملوا بها بسبب تلك الجائحة، فليتنا ننظر لذلك الأمر بعين الرأفة والرحمة لطلابنا وطالباتنا، ونقدم الاختبارات لهم.