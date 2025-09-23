اليوم الوطني السعودي 95 – قصة وطن ومجد يتجدد

نحتفل هذا العام بـ اليوم الوطني الـ95، وهي ذكرى خالدة في قلوب كل المواطنين، حيث نسترجع في هذا اليوم العظيم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – في 23 سبتمبر من عام 1932م.